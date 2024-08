Le condoglianze di Forza Italia per Romano Pietro Alagna, storico presidente delle Cantine Pellegrino

MARSALA – “La scomparsa di Romano Pietro Alagna, storico presidente delle Cantine Pellegrino, rappresenta una perdita non solo per la comunità marsalese, ma per tutta la Sicilia.

La nostra terra perde un uomo straordinario, un industriale appassionato e visionario che ha contribuito al successo dell’enologia siciliana nel mondo.

Perde anche un grande mecenate, che aveva capito quanto fosse importante tutelare e valorizzare lo straordinario patrimonio culturale e artistico della Sicilia, volano di sviluppo non meno della crescita industriale.

Ci stringiamo al dolore dei familiari e a quello di tutta la comunità delle Cantine Pellegrino, che per Alagna erano una seconda casa ed una seconda famiglia”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.