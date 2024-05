Le donne del “Progetto donna” (Caritas-Fondazione) a Napoli

MAZARA DEL VALLO – Per il “Progetto donna” della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus, oramai da anni a conclusione dei laboratori annuali viene organizzato un viaggio d’istruzione. Le donne tunisine che frequentano il progetto hanno così la possibilità di conoscere l’Italia visitando una città dopo l’altra, potendosi rendere conto che ogni volta è un’esperienza nuova. Quest’anno il viaggio è stato organizzato a Napoli, una città da scoprire con l’arte di Caravaggio, le canzoni di Pino Daniele, la curiosità di Pulcinella, la tradizione dei presepi. Siti culturali, momenti di spensieratezza, ma anche occasione di confronto con altre realtà. A Scampia, ad esempio, le donne del Progetto hanno incontrato le donne dell’APS “Fhenix” (Fondazione Città Nuova). L’incontro si è svolto presso la sartoria sociale del quartiere napoletano, un’opera che ispira e genera speranza per il territorio e per coloro che una strada ancora non sanno di averla. «Le nostre donne sono tornate a Mazara con un’esperienza in più e con un nuovo desiderio di conoscere la destinazione del prossimo viaggio», ha detto il Presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio, che le ha accompagnate a Napoli.