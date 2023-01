Le feste al Parco archeologico di Selinunte.Tra laboratori per bambini e percorsi per le famiglie

SELINUNTE – Ultimo fine settimana di festa e il Parco Archeologico di Selinunte si organizza per accogliere i visitatori con un occhio particolare per le famiglie e i bambini. Proprio a questi ultimi è dedicato il laboratorio “Monete a sbalzo” in programma domenica (8 gennaio) alle 11.30, curato da CoopCulture. I re Magi stanno arrivando […]

SELINUNTE – Ultimo fine settimana di festa e il Parco Archeologico di Selinunte si organizza per accogliere i visitatori con un occhio particolare per le famiglie e i bambini. Proprio a questi ultimi è dedicato il laboratorio “Monete a sbalzo” in programma domenica (8 gennaio) alle 11.30, curato da CoopCulture. I re Magi stanno arrivando con il loro carico di doni preziosi, oro, incenso e mirra: e proprio partendo dall’oro, si prenderà spunto per raccontare un metallo già molto utilizzato prima dell’avvento del Cristianesimo. Il laboratorio mira a sollecitare la creatività dei più piccoli che, con l’aiuto dell’archeologo, scopriranno le tecniche e i simboli delle monete utilizzate dagli antichi abitanti di Selinunte per i loro scambi commerciali. Poi ogni bambino potrà realizzare la sua moneta, con la tecnica dello sbalzo, antica ma molto semplice e d’effetto, perché permette di ottenere immagini in rilievo, dando l’idea della tridimensionalità. La moneta resterà al suo piccolo artigiano come ricordo. Partecipazione: 5 euro.

Per vivere il Parco a 360 gradi è anche possibile partecipare in questi giorni alle visite immersive per tutta la famiglia proposte da CoopCulture: si può scegliere “Selinunte Highlights” (giovedì 5 e sabato 7 gennaio, alle 10), visita guidata che dalla collina orientale arriva ai resti del Tempio E, poi al Baglio Florio, all’antiquarium e da qui, all’acropoli; seguendo l’antico alveo del fiume Cottone, verso il Tempio C che si affaccia sull’Agorà. Ritorno al parcheggio sulle navette ecologiche. O anche la Passeggiata tra i templi (venerdì 6 gennaio, alle 11.30), visita guidata a piedi dalla collina orientale fino all’antiquarium, alla scoperta del cosiddetto “tridente” del Minissi e dei resti dei templi, tra i quali svetta il Tempio G, uno dei più imponenti creati mai dai greci: un vero Bignami inesauribile che farà venir voglia di approfondire al più presto.

Selinunte Highlights | 5 e 7 gennaio, ore 10 (durata 3 ore) – Ticket: 27 euro (visita + ingresso al sito + navetta)

Passeggiata tra i templi | 6 gennaio ore 11.30 – Ticket: 7 euro + ingresso al sito

Laboratorio Monete a sbalzo | 8 gennaio ore 11.30 – Ticket: 5 euro a bambino

Info e prenotazioni: www.coopculture.it