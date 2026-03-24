Le istituzioni incontrano la comunità. Primo ciclo di incontri per rafforzare la fiducia nelle Istituzioni

TRAPANI – Si è concluso il primo ciclo di incontri organizzato dalla Prefettura di Trapani nell’ambito del tavolo di coordinamento delle iniziative in occasione delll’80° Anniversario dell’Assemblea costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne presso le parrocchie di “Cristo Re”, “S. Alberto” e “Nostra Signora di Loreto” site, rispettivamente, nei quartieri di San Giuliano, Sant’Alberto e Villa Rosina.

Il primo appuntamento – “Le istituzioni incontrano la comunità ” – si è svolto lunedì 16 marzo, presso la parrocchia “Cristo Re” a Trapani, a cura della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

All’incontro, insieme al Prefetto di Trapani Daniela Lupo, sono intervenuti Il Vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli, il Questore, Giuseppe Felice Peritore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Mauro Carrozzo, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Costantino La Vecchia, e i rappresentati dell’Amministrazione comunale.

Sono seguiti gli interventi della dott.ssa Amelia D’Angelo, Dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Trapani, del Tenente Francesco Vozza, Comandante del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Trapani, del Maresciallo Ordinario Sandra Vilardi, effettiva presso la Stazione Carabinieri di Trapani, del Tenente Paolo Morini e del Maresciallo Anna Sgravo, entrambi in servizio presso il Gruppo Guardia di Finanza di Trapani, che hanno illustrato gli strumenti normativi vigenti per la prevenzione e il contrasto degli episodi di violenza domestica, e non, ma anche le iniziative per favorire l’indipendenza economica della donna.

Il secondo incontro – “CULTURA FINANZIARIA E VIOLENZA ECONOMICA: Pianificazione, reddito, indebitamento consapevole, pillole in materia di strumenti di pagamento elettronici e on line” – si è svolto giovedì 19 marzo, presso la Parrocchia “S. Alberto” a cura della Banca d’Italia.

Sono intervenuti il dott. Alberto Cassisa, la dott.ssa Cristina Demma e la dott.ssa Anna Giudice, del Nucleo per l’Educazione Finanziaria della Banca d’Italia.

Hanno preso parte all’incontro anche la dott.ssa Arianna Lo Vasco in rappresentanza del Tribunale di Trapani e la dott.ssa Brunella Fava in rappresentanza della Procura di Trapani.

L’ultimo degli appuntamenti, con la partecipazione del Prefetto di Trapani Daniela Lupo, si è tenuto venerdì 20 marzo, presso la Parrocchia “Nostra Signora di Loreto”, a cura della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Trapani e della Direzione Provinciale I.N.A.I.L. di Trapani.

La dott.ssa Lea Fabiola RIGGIO, funzionario I.N.P.S., ha fatto un excursus in materia di “Assegno di Inclusione, S.F.L., Reddito di Libertà, NASpI, Bonus Psicologo, Bonus Asilo Nido, Congedo Parentale, Bonus Nuovi Nati, nuovo Bonus Mamme”; è seguito l’intervento del dott. Mario BOSCO, responsabile sede I.N.A.I.L. di Trapani, su “Assicurazione casalinghe e prestazioni I.N.A.I.L. da attivare in caso di infortuni”.

L’iniziativa ha inteso sostenere concretamente, con l’apporto di esperti in tre diversi ambiti, il ruolo della donna, quale risorsa attiva e fondamentale per lo sviluppo e la crescita della Società, per il superamento delle diseguaglianze, degli stereotipi e delle fragilità sociali che tuttora ostacolano la piena parità di genere.

Tra le ulteriori iniziative promosse dalla Prefettura, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Trapani, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Associazione Sicilia della stampa -sezione di Trapani, si inserisce il concorso “Cultura della legalità e informazione plurale” riservato agli studenti degli istituti secondari della provincia di Trapani. L’ iniziativa mira ad accrescere nei destinatari la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come fondamenti del sistema democratico repubblicano.