Le Libellule di Sicilia, indicatrici della qualità dell’ambiente.Incontro della Società Siciliana di Scienze Naturali

PALERMO – Il 18 dicembre 2025 alle ore 16:00, la Società Siciliana di Scienze Naturali invita alla tradizionale riunione di fine anno, che si terrà nella splendida cornice del Museo Geologico G. G. Gemmellaro, in Corso Tukory 131 a Palermo. Protagoniste del pomeriggio saranno le Libellule, di cui parlerà Andrea Corso, che guiderà in un affascinante viaggio nel mondo delle “Libellule di Sicilia”, svelandone caratteristiche, curiosità e segreti. Un’occasione unica per avvicinarsi a questi straordinari insetti e scoprire quanto siano importanti per gli ecosistemi e indicatrici della qualità dell’ambiente.

Le libellule solcano i cieli della Terra da milioni di anni: basti pensare che un loro lontanissimo antenato, la Meganeura monyi, ha lasciato tracce già 350 milioni di anni fa.

Le libellule moderne conservano intatto il loro fascino di predatori efficienti, protagonisti di una doppia vita: larve completamente acquatiche e adulti abilissimi nel volo.

Emblematica è la libellula imperatore (Anax ephippiger), con un’apertura alare di circa 10 cm, capace di compiere straordinarie migrazioni dall’Africa subsahariana fino al Nord Europa, passando anche per la Sicilia. Inoltre, le libellule sono preziosi indicatori ecologici: dove sono numerose e diverse, l’ambiente acquatico gode di buona salute.

L’evento è aperto al pubblico (sino ad esaurimento posti a sedere) ed è gratuito.