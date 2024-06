Le “nonne” del Centro “Vivi la vita” al mare per tre settimane

MAZARA DEL VALLO – Mare, tintarella, passeggiata in riva al mare e…momenti di aggregazione all’ombra. Le nonne del centro “Vivi la vita” della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus anche quest’anno sono tornate al lido “Oasi” sul lungomare di Tonnarella a Mazara del Vallo. Per tre settimane le nonne, accompagnate dagli animatori, si sono recate con i mezzi della Fondazione e della Caritas presso il lido per trascorrere alcune ore in totale spensieratezza tra ginnastica dolce, passeggiata in riva al mare, bagni, tintarella, giocate a carte e qualche gelato. «Il nostro grazie va ai fratelli Marrone che oramai da anni accolgono in maniera gratuita e col sorriso le nostre nonne presso la loro struttura», ha detto il presidente della Fondazione “San Vito Onlus”, Vito Puccio. Durante l’anno le nonne (sono circa 30) frequentano le attività presso la sede della Fondazione, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo.