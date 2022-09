Le “Notti di BCsicilia” a Trabia per rievocare i Lanza

TRABIA – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà, martedì 6 settembre 2022 alle ore 21,30, a Trabia, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” in via Mattarella, 9, l’iniziativa: “Una notte a Trabia …rievocando i Lanza”. Dopo i saluti di Giuseppa Conti, Dirigente scolastica IC Giovanni XXIII, di Salvatore Rocca, Commissario […]

TRABIA – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà, martedì 6 settembre 2022 alle ore 21,30, a Trabia, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” in via Mattarella, 9, l’iniziativa: “Una notte a Trabia …rievocando i Lanza”. Dopo i saluti di Giuseppa Conti, Dirigente scolastica IC Giovanni XXIII, di Salvatore Rocca, Commissario Straordinario del Comune di Trabia, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e di Roberto Incardona, Presidente BCsicilia sezione di Trabia, inizierà la rievocazione storica a cura e con testi di Diego Gattuccio. Voci narranti, oltre lo stesso Diego Gattuccio, Amanda La Barbera, Ciccio Terrasi, Grace Sanfilippo e Salvatore Scaletta. Figuranti saranno gli alunni, ex alunni e Docenti IC “Giovanni XXIII”. L’aiuto regista sarà Anna Russitano, responsabile del Laboratorio Costumi IC “Giovanni XXIII”. Musica e luci di Salvatore Bucaro. L’iniziativa è organizzato da BCsicilia, dall’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e dal Comune di Trabia. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076.