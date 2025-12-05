CASTELVETRANO – Il 26 Novembre presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni si è svolto l’evento organizzato dalla Fondazione Carolina dal titolo “Le parole fanno più male delle botte – Insieme contro il cyberbullismo” cui è stato invitato l’istituto comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, come riconoscimento del suo ruolo all’interno della provincia trapanese, per le iniziative di sensibilizzazione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo. La Dirigente Barone in qualità di scuola capofila del CTS Trapani che ha curato e coordinato il progetto regionale “Uno, nessuno, 100 giga” per la provincia trapanese, ha incentrato il suo intervento sull’esperienza vissuta dal 2015 ad oggi e ha sottolineato come il fenomeno del cyberbullismo sia un rischio per bambini molto piccoli, in quanto l’accesso ai dispositivi elettronici inizia intorno ai 9 anni e come sia importante e centrale in una scuola che cambia e vuole essere al passo con le esigenze degli studenti la promozione dell’educazione digitale sin dai primi anni della Scuola Primaria.

La cartolina e l’annullo filatelico realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Statale “V. Ragusa- Otama Kiyohara- Parlatore” di Palermo sono incentrate sul messaggio che gli autori hanno voluto inviare, ovvero come la vittima di cyberbullismo si senta osservata e perseguitata da mille occhi e come essa abbia avuto tarpate le ali del suo futuro.