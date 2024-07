Le pizzerie siciliane tra le prime cento in Italia per “50 Top Pizza 2024”

MILANO – Le migliori pizzerie siciliane secondo la classifica di Top 50 Pizza, con cerimonia di premiazione tenutasi ieri, 10 luglio, al Teatro Manzoni di Milano, sono le seguenti, tra le prime cento in Italia che è il secondo Paese nel mondo per chilogrammi di pizza a persona consumati in un anno con più di 7 kg, superato solo dagli Stati Uniti, con un consumo medio pro capite di più di 13 kg:

Saccharum di Altavilla Milicia (PA) con il pizzaiolo Gioacchino Gargano – 38°

L’Orso di Messina con pizzaiolo Matteo La Spada – 49°

Frumento di Acireale (CT) con pizzaiolo Emanuele Serpa – 55°

Archestrato di Gela di Palermo con il pizzaiolo Pierangelo Chifari – 67°

Piano B di Siracusa con il pizzaiolo Friedrich Schmuck – 89°

Sitari di Agrigento con i pizzaioli Giorgio e Filippo Sorce – 99°

Gioacchino Gargano, al 38° posto in classifica con Saccharum, ottiene il golden ticket ed entra di diritto nella 50 Top Pizza World 2024.

Non si fermano i riconoscimenti per Saccharum, l’innovativa pizzeria ad Altavilla Milicia, a pochi chilometri da Palermo, capitanata da Gioacchino Gargano, il cui trentottesimo posto nell’ambita classifica ’50 Top Pizza’ costituisce un salto di ben nove posizioni rispetto all’anno precedente. La pizzeria Saccharum si è qualificata anche per le selezioni della competizione internazionale ’50 Top Pizza World’ che a Settembre premierà le 50 migliori pizzerie del mondo.

Il trentottesimo posto della classifica ’50 Top Pizza’ si aggiunge ai tre spicchi del Gambero Rosso, al Premio Ricerca e Innovazione 2023 del Gambero Rosso, al premio “Pizza e Mediterraneo 2024 di Identità Golose”, al premio come migliore pizzeria siciliana 2024 di Cronache di Gusto, alla Corona Radiosa per la Guida de Il Golosario.

Tra le proposte più interessanti del menù, spicca l’ultima novità: La pizzetta di Gioacchino un ricordo dell’infanzia e dell’adolescenza dello chef, un omaggio ai sapori di una delle espressioni più golose della tradizione siciliana: “i pezzi”, piccoli lievitati comunemente consumati in tutti i bar, i forni e le rosticcerie dell’isola e farciti in tanti modi diversi. La ricetta che viene oggi proposta da Saccharum lascia intatta la caratteristica morbidezza della pasta brioche e scopre ingredienti nobili come il burro francese di alta qualità, la farina semi integrale e il lievito madre per un impasto soffice e profumato. A questo si aggiunge una lunga lievitazione, fondamentale per ottenere una consistenza alveolata e un gusto irresistibile.

Da segnalare anche le ‘pizze di mare’ e lo “sfincione tour” una selezione di pizze tradizionali siciliane, dove ingredienti semplici e impasti preparati a regola d’arte esaltano prodotti locali d’eccellenza.

Sitàri, della Famiglia Sorce, è l’unico locale della provincia di Agrigento ad ottenere il riconoscimento e ad entrare nella classifica delle Migliori 100 Pizzerie d’Italia.

Il menù della pizzeria Sitàri, oltre alle ottime pizze, contiene pure specialità come il toast siculo e dolci come la brioche con bacche di vaniglia del Madagascar e ricotta alla cannella.

Tra le specialità proposte spicca la Marinara bianca “Empedocle”, un omaggio all’omonimo filosofo che esalta i 4 elementi fondamentali (acqua, aria, terra e fuoco), ma è anche un vero e proprio “inno” al territorio, che vanta la designazione di Agrigento quale capitale della cultura per il 2025.