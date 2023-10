LE VIE DEI TESORI | Conclusa la prima fase del festival regionale. Superati i ventimila visitatori nel terzo weekend

PALERMO – Si chiude con oltre 47 mila visitatori la prima fase regionale del festival delle Vie dei Tesori nelle prime dieci città, e con un trend in crescita visto che questo ultimo weekend appena terminato ha superato le ventimila presenze. Tempo splendido, scarpe da ginnastica ai piedi e tanta voglia di scoprire: il popolo del festival non si è fatto mancare nulla ed è sciamato tra ville nobiliari e castelli arroccati, giardini nascosti e conventi, a Trapani (la città più visitata del festival, oltre ottomila visitatori), Marsala, Mazara e Alcamo, Messina, Caltanissetta, Enna, Bagheria, Termini Imerese e Corleone.

Oltre duecento i luoghi aperti; Trapani è trascinata dall’inedita Corte delle Ninfee, l’ex convento domenicano trasformato in residenza privata con un giardino segreto: i cittadini hanno continuato a mettersi in coda e il sito ha chiuso a 528 presenze, anche se è stata tallonata da palazzo D’Alì, il Municipio, dove lo stesso sindaco Giacomo Tranchida ha accolto gli studenti in visita e ha fatto da cicerone. Il trend positivo per la “villa dei mostri” (Villa Palagonia), a Bagheria, è continuato e ha aggiunto altri mille visitatori ai precedenti dello scorso weekend: è il luogo più visitato del festival (ha superato le 2500 presenze in tre weekend), ma anche lo stranissimo Castello fortificato San Marco ci ha messo del suo e ha messo insieme 407 visitatori in un solo fine settimana. Alla fine Bagheria chiude questo terzo e ultimo weekend superando i tremila visitatori, in molti hanno ascoltato il racconto della nipote di Ignazio Buttitta nella putìa che fu del nonno.

Marsala stavolta sono in 1169 ad averla scelta: la gente continua ad amare tantissimo la scala a chiocciola del campanile del Carmine (scelta da 124 visitatori ma si sale a soli due per volta e si è formata una bella coda), ma anche le Cantine Pellegrino hanno accolto tantissimi visitatori con tra le loro bottaie storiche. E un altro sorpasso si ha proprio l’ultimo weekend: la neofita Corleone ha infatti raddoppiato e superato con i suoi 909 visitatori Mazara del Vallo (903) seppur di sole 6 presenze: la fanno da padrone – complice la giornata praticamente estiva – la cascata delle Due rocche che ha visto raddoppiate le presenze (superate le 200), e in zona, il monastero del santissimo Salvatore da cui si ha una delle viste più belle della zona. A Mazara del Vallo in ogni caso il trend è in crescita di circa il 20 per cento, ed è una “vittoria” della Curia visto che i siti più visitati sono il Palazzo Vescovile, con il Seminario e il Museo diocesano.

Le Vie dei Tesori con il supporto di Unicredit come main sponsor e con la collaborazione di Poste Italiane, archivia dunque la sua prima tranche di festival e si prepara al nuovo mese: venerdì si parte a Palermo e si va avanti, al fianco di Catania, per cinque weekend. E sabato sono al via per tre fine settimana, anche Ragusa e Scicli, Noto, Carini e Sciacca. Info e ticket www.leviedeitesori.com.