Le Vie dei Tesori ritorna a Marsala

MARSALA – Tre weekend – da sabato 11 a domenica 26 ottobre – per scoprire la città di Marsala partendo dal suo grande itinerario archeologico: un percorso che unisce il Parco di Lilibeo e i suoi luoghi simbolo – le Latomie Niccolini, l’ipogeo di Crispia Salvia, il complesso di Santa Maria della Grotta –, passa dalla chiesa di San Giovanni e dall’antro dove, leggenda vuole, vivesse una sibilla a cui ci si rivolgeva per conoscere il futuro; fino al Parco delle Cave, dove il paesaggio scavato dai “cantunari” si trasforma oggi in giardino e memoria.

Dopo il successo dello scorso anno – si sono sfiorati i tremila visitatori, sempre in tre fine settimana con una ricaduta economica sul territorio che tocca i 92.300 euro – Le Vie dei Tesori propone un nuovo viaggio tra undici luoghi, un grande numero di esperienze immersive e passeggiate narrate, un occhio importante per i bambini. A Marsala saranno validi anche i coupon già acquistati nella prima tranche del festival, per visitare Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo.

Per partecipare a Le Vie dei Tesori basta acquisire i coupon sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint allestiti durante il Festival in ogni città. I coupon sono donazioni a organizzazioni di utilità sociale e senza scopo di lucro che, se fatte on line (e quindi tracciabili) sono scaricabili dalla dichiarazione dei redditi. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite guidate, da 10 euro per 4 visite, da 3 euro per una singola visita guidata. Per le passeggiate è previsto un coupon da 8 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. Consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.it. A chi prenoterà verrà inviata per mail una pagina con un codice QR con giorno/orario di prenotazione da mostrare all’ingresso dei luoghi sul proprio smartphone o stampata. In alternativa, ci si può presentare direttamente all’ingresso dei luoghi mostrando la pagina con il codice QR ricevuta via mail al momento dell’acquisto, ma si entrerà soltanto se ci sono posti disponibili. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori, anche simultaneamente e in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo ticket da 3 euro. Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere a scuole@leviedeitesori.it e info@leviedeitesori.it