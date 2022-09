Le Vie dei Tesori ritornano a Trapani, Marsala e Mazara

TRAPANI – MARSALA – MAZARA – Trapani sontuosa che sciorina villini liberty e palazzi neoclassici, indossa i suoi coralli, apre la Prefettura e va alla ricerca di tonnare e torri di guardia che per secoli l’hanno difesa dai barbareschi; Marsala dei cinque sensi che non sa scegliere tra le saline e la terraferma e allora ve le farà conoscere entrambe; e Mazara multiculturale, dove sembra di camminare in una Casbah, si sente il profumo del couscous e intanto si ammira una casa d’artista. Le Vie dei Tesori ritorna nel Trapanese, in assoluto la provincia più visitata negli ultimi anni, al di là di Palermo dove il festival è nato ed è radicato dal 2006. Trapani, Marsala e Mazara del Vallo saranno visitabili con un unico coupon. Si parte sabato 10 settembre e si va avanti per tre weekend, sempre sabato e domenica, fino al 25 settembre.

Il programma diviso nelle tre città sarà presentato domani (7 settembre), alla presenza dei sindaci e degli assessori dei tre comuni, delle numerose associazioni che collaborano con il festival e dei responsabili della Fondazione Le Vie dei Tesori.

Il ciclo di presentazioni si apre alle 9,30 nella sala Sodano di Palazzo D’Alì (piazza Municipio) a Trapani; in contemporanea, alle 10, il programma verrà reso noto in uno dei nuovi luoghi scelti dal festival a Mazara, la chiesetta di San Nicolò Regale (via Molo comandante Gaito) con la possibilità, per la stampa, di visitare il sito e i mosaici inediti che apriranno nel weekend. Infine alle 12 a Marsala – che apre quattro diversi siti archeologici – , la presentazione sarà nella Sala delle navi, Musei di Baglio Anselmi (lungomare Boeo) alla presenza del direttore del Parco archeologico, Bernardo Agrò.

Le foto de Le Vie dei Tesori sono di Igor Petyx

COME PARTECIPARE

Per partecipare a Le Vie dei Tesori basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint allestiti durante il Festival in ogni città. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 6 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. Consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. A chi prenoterà verrà inviata per mail una pagina con un codice QR con giorno/orario di prenotazione da mostrare all’ingresso dei luoghi sul proprio smartphone o stampata. In alternativa, ci si può presentare direttamente all’ingresso dei luoghi mostrando la pagina con il codice QR ricevuta via mail al momento dell’acquisto, ma si entrerà soltanto se ci sono posti disponibili. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori, anche simultaneamente e in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo ticket da 3 euro. Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere a prenotazioni@leviedeitesori.it.