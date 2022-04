Lega Sicilia – Francesco Cannia nuovo Coordinatore Provinciale di Trapani

‏TRAPANI – Ieri (31 marzo) Matteo Salvini ha incontrato i dirigenti siciliani della Lega. E’ stato fatto il punto su alcuni temi cruciali a partire dall’emergenza rifiuti. Si è discusso anche di acqua pubblica a cui famiglie e imprese non hanno ancora accesso, di come investire efficacemente i fondi europei e nazionali, delle difficoltà del […]

‏TRAPANI – Ieri (31 marzo) Matteo Salvini ha incontrato i dirigenti siciliani della Lega. E’ stato fatto il punto su alcuni temi cruciali a partire dall’emergenza rifiuti. Si è discusso anche di acqua pubblica a cui famiglie e imprese non hanno ancora accesso, di come investire efficacemente i fondi europei e nazionali, delle difficoltà del comune di Catania, dell’impegno della Lega a risolvere i problemi della città di Palermo. In vista delle prossime elezioni amministrative – sia comunali che regionali – il partito ha nominato nuovi coordinatori provinciali. A Catania il nuovo responsabile è Fabio Cantarella, a Palermo Francesco di Giorgio, a Messina Daniela Bruno, a Trapani FrancescoCannia (nella foto), a Caltanissetta Michele Vecchio e ad Agrigento Annalisa Tardino.