Legalità 2014/2020. Progetti di videosorveglianza urbana

TRAPANI - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto e presieduto dal Viceprefetto Vicario, riunitosi in data odierna ha espresso parere favorevole ai progetti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza urbana (nuovi, di sostituzione o di potenziamento di impianti esistenti) presentati dai Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani da finanziare con risorse nazionali di cofinanziamento nell’ambito della procedura indetta dal Ministero dell'Interno a valere sul Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 - “Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni target, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. I progetti, già validati tecnicamente dalla Zona TLC Sicilia Occidentale della Polizia di Stato e corredati del parere favorevole del Comitato provinciale, in quanto rispondenti alle esigenze di ordine e sicurezza del territorio, saranno trasmessi al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno – segreteria tecnico-amministrativa per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali che ne valuterà in via definitiva l'ammissibilità al finanziamento fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate in 15 milioni di euro da destinare ai Comuni delle Regioni target con una popolazione superiore a 50.000 abitanti. All'incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il dirigente della zona TLC di Palermo ed i Sindaci dei Comuni interessati. Obiettivo del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 è quello di favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni target (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del Sud Italia e, nel caso di specie, con questa iniziativa si intende sostenere progettualità finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso sistemi di presidio tecnologico. Si tratta di una grande opportunità per questi Enti locali per innalzare il livello di sicurezza dei territori comunali, considerato che tali strumentazioni tecnologiche rivestono sia una funzione deterrente e di prevenzione oltre che una funzione di grande supporto per le attività investigative condotte dalle Forze dell’Ordine in occasione del compimento di reati.