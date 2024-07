Legalità: Cna Sicilia, commemoriamo Borsellino ogni giorno per promuovere un’economia legale

PALERMO – “Commemoriamo Paolo Borsellino ogni giorno, mettendo in pratica i suoi insegnamenti per promuovere un’economia legale e una società libera dalle mafie”. Lo dicono Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente della Cna Sicilia nel giorno dell’anniversario della strage di mafia di via D’Amelio, a Palermo, in cui nel 1992, oltre al magistrato palermitano, persero la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

“L’esempio di Borsellino – aggiungono – rappresenta per noi una fonte di ispirazione. Oggi più che mai il nostro pensiero va a lui e ai tanti servitori delle istituzione caduti per affermare la giustizia”.

“Nonostante i tanti passi in avanti fatti nella lotta alle mafie – concludono – non bisogna mai abbassare la guardia. Cosa nostra mantiene ancora una grande capacità di infiltrazione nel tessuto produttivo e finanziario del nostro territorio. Ognuno, quindi, è chiamato a fare la propria parte senza demandare tutto alla magistratura e alle forze dell’ordine, ma mettendo in rete tutte le forze sane della società”.