Legalità: Cna Sicilia, Libero Grassi ha rotto la coltre di omertà mafiosa

PALERMO – “Libero Grassi ha rotto la coltre di omertà mafiosa che avvolgeva il sistema economico ed istituzionale. Se oggi esiste un sistema antiracket lo dobbiamo soprattutto a lui”. Lo dice Nello Battiato, presidente della Cna Sicilia, ricordando l’imprenditore, ucciso dalla mafia il 29 agosto del 1991, per aver denunciato il racket delle estorsioni.

“Grazie alle sue denunce – aggiunge – e alla sua azione di sensibilizzazione molti imprenditori hanno trovato il coraggio di denunciare e di fare rete. In questi ultimi decenni molto è cambiato, ma i suoi insegnamenti sono ancora validi. Per combattere le mafie è necessario agire di squadra, imprese, istituzioni e cittadini, ognuno facendo la propria parte”.