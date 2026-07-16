Legalità, memoria e riflessione: torna a Trapani “Omaggio a Paolo”, il festival dedicato a Paolo Borsellino

TRAPANI – Il 17 e 18 luglio la Casina delle Palme ospiterà la 24ª edizione della manifestazione promossa da Alphaomega ETS. Al centro dell’edizione 2026 il confronto sui “nuovi volti della mafia”, con magistrati, rappresentanti delle istituzioni e studiosi.

La memoria come impegno quotidiano e la legalità come valore da coltivare, soprattutto tra le nuove generazioni. Sono questi i principi che, dal 2001, guidano “Omaggio a Paolo”, la manifestazione organizzata dall’associazione Alphaomega ETS in ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, assassinati nella strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992. Un appuntamento che quest’anno raggiunge la sua ventiquattresima edizione e che si svolgerà il 17 e 18 luglio nella suggestiva cornice della Casina delle Palme di Trapani.

Ad aprire il programma, venerdì 17 luglio alle ore 19, sarà il talk dal titolo “I nuovi volti della mafia“, un momento di approfondimento dedicato all’evoluzione del fenomeno mafioso e alle nuove sfide che istituzioni e società civile sono chiamate ad affrontare. Al confronto prenderanno parte il presidente della Prima Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, Alfredo Balsamo, il componente della Commissione parlamentare Antimafia Raoul Russo, l’assessore del Comune di Castelvetrano Davide Brillo, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano Giovanni Mantovani e il presidente di Alphaomega ETS Bartolo Giglio. Invitati anche il Prefetto, il Questore, il presidente del Tribunale di Trapani e il sindaco del capoluogo. A moderare l’incontro sarà Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas.

«Quest’anno – spiega il presidente di Alphaomega ETS, Bartolomeo Giglio – abbiamo voluto concentrare il focus del convegno sul tema dei nuovi volti della mafia, per offrire una riflessione aggiornata su un fenomeno che cambia nel tempo ma continua a rappresentare una minaccia per il nostro territorio e per il Paese».

La manifestazione proseguirà nella stessa serata con il concerto del Mauro Carpi Quintet, mentre sabato 18 luglio, alle ore 21.30, sarà la volta dell’esibizione della cantante Lina Gervasi, in un percorso che affianca il linguaggio della cultura e della musica alla testimonianza civile. L’ingresso agli appuntamenti è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.