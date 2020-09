Legambiente Puliamo il mondo 2020, campagna nazionale “Sicilia munnizza free”

CASTELVETRANO – Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, aderendo all’iniziativa di Legambiente Nazionale ed a sostegno della campagna SICILIA MUNNIZZA FREE ha organizzato la pulizia della “Riserva Orientata della Foce del Fiume Belice e delle dune limitrofe”.

I partecipanti si sono dati appuntamento Domenica 27 Settembre alle 9,30 all’ingresso della riserva all’altezza dell’ex casello 10; tenuto conto che in sede di perlustrazione preventiva nei giorni precedenti i sentieri che conducono alla foce del fiume non presentavano particolari segni di degrado ambientale, considerando l’immanente pericolo di pioggia ed il forte temporale della notte precedente, si è deciso di avviare la pulizia con la bonifica dell’area antistante l’ingresso alla riserva attorno il dismesso casello ferroviario, da subito apparso bisognoso di un intervento radicale per la presenza di rifiuti di ogni genere accumulatisi negli anni e che un atteggiamento di scarso senso civico dei passanti e l’assenza di contenitori dedicati hanno vanificato gli sporadici interventi delle ditte di volta in volta chiamate ad intervenire.

Ovviamente l’iniziativa di Legambiente non ha voluto essere risolutiva del problema: l’auspicio è che l’amministrazione comunale trovi le opportune soluzioni di concerto con gli altri soggetti interessati.

“Si ringrazia – hanno evidenziato al Circolo Legambiente Crimiso – la direzione della Riserva per la disponibilità a collaborare con propri funzionari e l’amministrazione comunale per averci messo in contatto con il responsabile della ditta per concordare il posizionamento dei rifiuti che si auspica verranno ritirati nei prossimi giorni”.

Il Circolo Legambiente Crimiso opera da oltre trent’anni a Castelvetrano con iniziative sempre volte alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e a sollecitare e sostenere iniziative di cittadinanza attiva; con il mese Ottobre prende avvio la nuova campagna di tesseramento per il nuovo anno e sarà il 35° anno di attività: chi fosse interessato ad aderire a Legambiente è invitato a rivolgersi a Giovanni Incerto ( 3286169993), responsabile del tesseramento