L’esempio del giudice Chinnici ucciso dalla mafia 42 anni fa “continua a guidarci, ispirando il nostro impegno quotidiano in tutte le sedi istituzionali”

PALERMO – “Nel 42° anniversario dell’attentato che strappò alla vita il giudice Rocco Chinnici, i carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta e il portiere Stefano Li Sacchi, Forza Italia Sicilia rinnova con fermezza il proprio impegno nella lotta alla mafia. Il loro sacrificio come quello di tutti coloro che hanno dedicato la loro esistenza alla difesa della legalità, rappresenta un monito costante per tutti noi. Chinnici fu un pioniere, un visionario che comprese l’importanza del lavoro di squadra nella magistratura, gettando le basi per il pool antimafia. Il suo esempio continua a guidarci, ispirando il nostro impegno quotidiano in tutte le sedi istituzionali. Ricordare Chinnici significa non solo onorare la sua memoria, ma anche rafforzare la nostra determinazione a costruire una società libera da violenza e sopraffazione. Le famiglie di queste vittime, con dignità e forza, hanno trasformato il dolore in testimonianza civile, e il nostro dovere è portare avanti il loro messaggio di speranza e impegno. La Sicilia deve continuare a essere un baluardo di legalità, dove i valori della libertà e della giustizia prevalgano sempre.”

Lo dichiara Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia in Sicilia.