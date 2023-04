Lettera aperta alla Regione Sicilia su acquisizione Polo Tecnologico di Castelvetrano

Come noto il Circolo Legambiente di Castelvetrano si è sempre battuto per il recupero ed il pieno utilizzo dell’impianto di c/da Airone oltre che per i positivi risvolti di natura ambientale, anche per i vantaggi di ordine economico che ne potranno derivare per tutte le comunità che insistono nel territorio ed in particolare per il mondo agricolo per il compost di qualità che si produceva e si tornerà a produrre. Un ottimo concreto esempio di economia circolare.

Ciò premesso, il Circolo Legambiente Crimiso sollecita l’assessore regionale affinchè metta in atto tutte le decisioni politico-amministrative atte a fornire finalmente la soluzione auspicata nel più breve tempo possibile ed in particolare che la Regione Sicilia , così come anticipato dallo stesso presidente della SRR Trapani Sud, riprogrammi tempestivamente l’impegno già assunto nel 2022, “per come aveva già promesso”, tanto da fare impegnare la stessa SRR a partecipare all’asta e versare la cauzione, cauzione che diversamente andrebbe perduta (oltre al danno la beffa!).

E’ ovviamente auspicabile che la somma di che trattasi venga resa disponibile alla SRR il prima possibile al fine di consentire alla stessa di onorare il pagamento del saldo entro il 31 Luglio 2023

Il circolo Legambiente Crimiso continuerà a vigilare e metterà in atto tutte le iniziative che si riterranno utili .