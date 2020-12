Lettera di coinvolgimento per i consigli comunali dei 24 Comuni della provincia di Trapani in merito alla vicenda dei 18 pescatori sequestrati in Libia

MAZARA DEL VALLO – Pubblichiamo qui di seguito la lettera di coinvolgimento per tutti i consigli comunali dei 24 Comuni della provincia di Trapani in merito alla vicenda dei 18 pescatori sequestrati in Libia, lettera nata da un’idea degli ex consiglieri provinciali Giovanna Benigno e Giovanni Maniscalco e fatta recapitare a tutti i sindaci della […]

MAZARA DEL VALLO – Pubblichiamo qui di seguito la lettera di coinvolgimento per tutti i consigli comunali dei 24 Comuni della provincia di Trapani in merito alla vicenda dei 18 pescatori sequestrati in Libia, lettera nata da un’idea degli ex consiglieri provinciali Giovanna Benigno e Giovanni Maniscalco e fatta recapitare a tutti i sindaci della provincia e i rispettivi Presidenti dei Consigli comunali:

“Mancano pochi giorni alle festività natalizie e quest’anno non sarà sicuramente come gli

altri. Per la situazione che stiamo vivendo, ma i sentimenti di gioia, di rinascita e di speranza rimarranno stretti nelle nostre famiglie. Purtroppo non per tutti sarà così, ci saranno famiglie che il Natale non lo vivranno, figli, madri, mogli in attesa del ritorno dei loro cari, diciotto marinai trattenuti in Libia ormai da troppo tempo. Oltre alla mancanza fisica si aggiunge la difficoltà economica che queste famiglie stanno affrontando. Pur non ricoprendo più alcuna carica istituzionale, da semplici cittadini residenti nella città limitrofa a quella dei marinai, sentiamo la necessità di invitare tutti i Consigli Comunali della Provincia di Trapani a predisporre e votare all’unanimità un deliberato di consiglio, nel quale si possa evincere in maniera forte e chiara, la volontà di tutte le forze politiche di riportare alla ribalta dell’opinione pubblica la situazione dei pescatori affinché non scada nel dimenticatoio e che esprima solidarietà e vicinanza ai familiari, anche con gesti concreti di sostegno economico, sollecitando il Governo Nazionale a intensificare quanto più possibile le trattative per il rilascio degli uomini.

Con l’augurio che possiate fare tutti tesoro del nostro modesto invito e speranzosi che tali

atti possano accelerare il rilascio dei marinai e alleviare le sofferenze dei loro familiari, consapevoli delle difficoltà d’interlocuzione tra il nostro Governo e il paese dove sono detenuti, siamo convinti che se una comunità intera ne solleciti il rilascio chissà che qualche muro non s’infranga e il Natale possa arrivare con un segno di nuova speranza per tutti”.

Marsala, 30/11/2020

Giovanna Benigno e Giovanni Maniscalco

ex Consiglieri Provinciali di Trapani