Lettera di ringraziamento (del commissario straordinario) ai club service di Castelvetrano per le donazioni al Renda-Ferrari di Partanna,

PARTANNA – Pubblichiamo la lettera di ringraziamento ai club service di Castelvetrano per le loro donazioni al Renda-Ferrari di Partanna, da parte del commissario straordinario dr. Giuseppe Paladino:

“Cari amici dei Club Service di Castelvetrano, dott.ssa Licata Doriana, dott.ssa Marilena Marotta, Pro Loco Castelvetrano-Selinunte, Kiwanis Club Castelvetrano, Rotary Club Castelvetrano, Inner Wheel Castelvetrano, Fidapa Castelvetrano, Fildis Castelvetrano, Lions Castelvetrano.

la vostra presenza odierna, qui al Renda-Ferrari di Partanna, rappresenta per me motivo di compiacimento e segno tangibile della vostra sensibilità alle esigenze della realtà del Renda che, accogliendo persone con un vissuto non semplice, raccoglie la sfida quotidiana di provvedere sia ai bisogni materiali dei nostri ospiti sia alla sfida della loro formazione come ‘persone’. Questi risultati si possono ottenere soltanto ed esclusivamente con una continua interazione osmotica con il territorio, con il mondo dell’associazionismo, interazione cioè con tutte le persone di buona volontà.

La vostra generosa donazione rappresenta un segno concreto di partecipazione e di impegno a favore di tanti ragazzi e donne ‘fragili’ a cui servono assistenza, coraggio e conforto.

L’Istituto “Casa dei Fanciulli Renda-Ferrari”, presente sul territorio da quasi duecento anni, continua a svolgere la sua funzione di punto di riferimento per minori abbandonati e per donne in difficoltà per l’intera Sicilia Occidentale. La sua storia è articolata e complessa, ma al contempo questo Istituto è stato e continua ad essere uno specchio della realtà locale.

Abbiamo in corso un processo radicale di ammodernamento che vede protagonisti sia gli ospiti che i dipendenti, lo scopo è quello di rendere la struttura sempre più efficace e sempre più incisiva sul territorio.

La vostra donazione, ricavato del concerto di beneficienza tenutosi a Castelvetrano il 4 gennaio 2024, sarà utilizzata per l’iscrizione a corsi di formazione sia per gli ospiti che per I dipendenti.

Ancora un sentito grazie e BUON LAVORO a tutti noi.

Partanna, 14 gennaio 2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paladino Dr. Giuseppe”