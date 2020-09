Lettera di un castelvetranese sugli appuntamenti non rispettati

CASTELVETRANO – Caro Direttore, in questi giorni ho spesso riflettuto sui grandi appuntamenti non realizzati dai Castelvetranesi: solo per citarne qualcuno: il 1° settembre 2020 è stato sbandierato ai quattro venti l’inizio dei lavori per un importo di 700 mila euro al porticciolo di Marinella di Selinunte. Basta visitare la borgata marinara per assistere ad […]

CASTELVETRANO – Caro Direttore, in questi giorni ho spesso riflettuto sui grandi appuntamenti non realizzati dai Castelvetranesi: solo per citarne qualcuno: il 1° settembre 2020 è stato sbandierato ai quattro venti l’inizio dei lavori per un importo di 700 mila euro al porticciolo di Marinella di Selinunte. Basta visitare la borgata marinara per assistere ad un spettacolo deprimente. Da Castelvetrano, sbandierato ai quattro venti, doveva passare una tappa del Giro d’Italia. Notizia recente, la tappa annunziata passerà per Partanna. Se poi si passa o si passeggia per il Corso Vittorio Emanuele, all’angolo con la via Militello, come si vede dalla foto, lo spettacolo è veramente “indegno” e sconcertante a tutto svantaggio del Centro Storico. Caro Direttore, non sono interessato alla diffusione di questo mio sfogo, ma la tristezza è tanto più grande se le immagini allegate sono messe a confronto con la mostra di pittori e scultori tenutasi negli anni 80 proprio nella via Militello dove trovasi la casa di Gennaro Pardo, un grande sicuramente che meriterebbe maggiore considerazione e non solo da noi Castelvetranesi per essere stato un grandissimo Artista.

Lettera firmata da un castelvetranese che ha chiesto di restare anonimo