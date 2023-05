L’ex hub vaccinale di via Salemi sede del nuovo corso di laurea “Sistemi agricoli mediterranei”

TRAPANI – «Il Comune di Trapani intende promuovere e rafforzare la presenza dell’Università di Palermo nel territorio della provincia, e visto lo sforzo dell’Ateneo di raddoppiare l’offerta formativa per il prossimo anno accademico, passando dai sei corsi attualmente erogati a 12, che renderà più attrattivo il Polo di Trapani, è stato deliberato dalla Giunta Tranchida di fornire all’Università, oltre al “Principe di Napoli”, un’ulteriore ed efficiente struttura in comodato d’uso gratuito, l’ex hub vaccinale di via Salemi, nel quale ospitare in particolare il corso di laurea in “Sistemi agricoli mediterranei”. Questo permetterà di avere più luoghi, efficienti ed accoglienti, nei quali la comunità accademica del Polo potrà svolgere la propria attività di ricerca e di didattica, diventando un’istituzione sempre più qualificante nella Sicilia occidentale».

Lo afferma il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.