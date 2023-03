L’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo aderisce al Progetto del Lions Club “La Storia siamo noi”

CASTELVETRANO – I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo: i bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo. (Papa Francesco)

Giovedì 23 febbraio, presso l’Aula Magna del plesso Medi, e lunedì 27 febbraio, presso l’Aula Magna del plesso Pappalardo, alla presenza della Dirigente prof.ssa Maria Rosa Barone, del Presidente del Lions Club di Castelvetrano dott. Antonino Scaduto, e dei Past President Vito Signorello e Leonardo Parisi, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di merito che ha siglato il compimento del progetto “La storia siamo noi”. All’importante iniziativa promossa dal Lions Club hanno aderito gli alunni di tutte le classi prime della Scuola Secondaria dell’I. C. Radice – Pappalardo di Castelvetrano.

Alla base del progetto c’è stata la volontà di indirizzare i giovani a rivalutare la figura dei nonni e degli anziani e a vivere una esperienza di ricerca sulle proprie origini di cittadini, per riavvicinarsi alle tradizioni culturali locali, alle radici ed ai valori che contano: una ricerca storico-documentaria ed iconografica sugli antichi mestieri, i giochi, le arti del territorio e le tradizioni dimenticate, ma anche sul vissuto di vicende di epoche, diverse da quelle attuali.

Accantonati gli smartphone che di norma usano per ricercare informazioni, gli alunni hanno dialogato con nonni ed anziani, parlando di cose passate, di vecchie storie, di giochi, luoghi ed edifici che non si studiano sui libri di scuola, perché appartengono alla vita vissuta da uomini e donne comuni. In particolar modo tutte le classi prime del plesso Pappalardo hanno illustrato in un Power-Point, il racconto del vissuto dei nonni, creando un puzzle di fotografie, narrazioni di eventi, ricordi di vita vissuta, voci di nonni che si raccontano, ingegnose e accattivanti rappresentazioni.

Metafora dell’incontro tra le generazioni sono le impronte grandi e piccole di mani che campeggiano sui cartelloni ideati dagli alunni delle classi IF, IG e IH del plesso Medi che accolgono le foto dei nonni e le loro esperienze. Infine gli alunni della IG hanno collezionato in un e-book, le narrazioni dei loro nonni. Tutte le esperienze raccontate rappresentano, nessuna esclusa, un bagaglio di valori, tradizioni, esperienze che si auspica possano attraversare il tempo presente e futuro, conservando la loro valenza, ma siano anche di invito alle nuove generazioni a tener conto che il passato rappresenta il miglior alleato per poter vivere un presente ed un futuro migliori.