L’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” aderisce al progetto “Eco differenziati”

CASTELVETRANO – L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice -Pappalardo”, sempre più partecipe ai problemi della “nostra” Castelvetrano, ha risposto positivamente al progetto “Eco differenziati attraverso l’installazione di Eco-Compattatori” promosso dall’azienda “ECOXXI”.

L’Istituto, consapevole che se si vuole salvare il pianeta e migliorare l’ambiente che ci circonda è necessario differenziare il più possibile, riducendo gli sprechi e diminuendo i conferimenti in discarica. Il problema dei rifiuti, infatti, si risolve con soluzioni integrate ed articolate, tempestive ed irrimandabili coinvolgendo più utenti e più Enti: il Governo che emana le leggi, il Comune che mette a disposizione eco box e servizi e i cittadini con comportamenti quotidiani adeguati.

La Scuola, in particolare tutte le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria dei plessi Lombardo Radice e Verga, aderendo al progetto “+”, ha dato un grosso contributo all’ambiente attraverso azioni informative, formative ed educative che hanno mirato a rendere compatibili e condivise le scelte politiche territoriali.

Dal mese di Ottobre 2022 i bambini sono stati guidati al rispetto ambientale attraverso il confronto tra l’habitat a loro più vicino e la situazione dei paesi limitrofi e dell’Italia in genere, mediante ricerche su internet, documentari, letture di articoli proposti dai loro insegnanti. La partecipazione a questo progetto ha sensibilizzato gli alunni, che hanno capito che il mondo è la “casa” di tutti e va rispettato e amato. Il rispetto del Pianeta e della civiltà in cui si sviluppa, passa anche attraverso una corretta scelta delle modalità e delle tecniche di raccolta dei rifiuti.

Durante le lezioni non sono mancate attività interattive, giochi, quiz, filastrocche, manufatti e disegni liberi, attenzione sui differenti colori dei contenitori per la raccolta differenziata, al fine di creare nei bambini una memoria a lungo termine delle buone pratiche, per ottenere il miglior risultato nella raccolta dei rifiuti.

In questo progetto, oltre ai “futuri cittadini”, sono state coinvolte anche le famiglie per potenziare quegli “eco-comportamenti” da tenere per un mondo pulito, affinché adulti, ragazzi e le prossime generazioni possano avere un mondo migliore, con meno malattie e guerre a causa della mancanza di risorse naturali.