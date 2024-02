L’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” aderisce al Progetto “Fish for kids”

CASTELVETRANO – Il 30 gennaio presso la Sala Sodano di Palazzo D’Alì, sede del Comune di Trapani, è stato presentato il progetto “Fish for Kids” destinato alle classi della Scuola Primaria. L’iniziativa progettuale nasce dall’idea dei Club Rotary dell’Area Drepanum del Distretto Rotary 2110 e più specificatamente dei club di Trapani, Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Mazara, Salemi, Trapani Birgi Mozia e Partanna, di promuovere il pesce azzurro nell’infanzia, informando i consumatori, sia bambini che adulti, sui vantaggi per l’uso corrente nella dieta alimentare e promuovendolo come prodotto fresco da trasformare, attraverso le ricette della tradizione locale, così come prevede la Dieta Mediterranea.

Il progetto finanziato dalla Rotary Foundation e dagli stessi club Rotary dell’area Drepanum vede coinvolti, oltre ai ragazzi e alle famiglie, anche pediatri, cuochi, ristoratori del settore e gli istituti scolastici “Ciaccio Montalto” e “Bassi – Catalano” di Trapani; “Garibaldi” di Salemi; “Borsellino – Ajello” di Mazara; “Bagolino” di Alcamo; “Montalcini” di Partanna; “Pellegrino” di Marsala; “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano.

Alla conferenza sono risultati presenti Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani, Goffredo Vaccaro, governatore Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, i Presidenti dei club Rotary ed i Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno aderito e Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e riconosciuto come il “pediatra più famoso d’Italia”, il quale si è soffermato sull’importanza dell’utilizzo del pesce azzurro nella dieta mediterranea che devono seguire i giovani scolari.

Il progetto è strutturato in due incontri presso le scuole aderenti, dei quali uno informativo rivolto agli studenti di due classi 5^ del plesso Verga per migliorare la conoscenza sulle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del pesce ed uno Show cooking realizzato dallo chef cuciniere Peppe Giuffrè che proporrà delle ricette facili e veloci che possano soddisfare i bisogni nutrizionali e culturali della comunità, con particolare riferimento al consumo corretto del cibo inteso come elemento di salute oltre che di recupero di uno stile di vita legato alle risorse, alla cultura e alla tradizione del territorio, per la prevenzione e la cura delle malattie tramite la diffusione della Dieta Mediterranea, ma anche il miglioramento delle abitudini alimentari e la prevenzione delle malattie metaboliche. Questa prospettiva acquista, poi, una valenza maggiore in una provincia marinara come è quella di Trapani, nella quale il pesce azzurro ha un grande valore sociale, essendo cibo comune a tutte le comunità, misto di culture, credenze e tradizioni dell’area mediterranea: un vero “cibo multiconfessionale”.

Le classi scelte hanno già intrapreso nel corso dell’a.s. un percorso di formazione/informazione sul consumo del pesce azzurro e quindi sono già favorevolmente predisposte a completare le loro competenze, tramite anche un sito internet ed una brochure appositamente realizzati.

L’iniziativa che si realizzerà nelle date del 12 e del 18 marzo pp.vv. presso l’Aula Magna del plesso Verga, si inserisce nell’ambito delle attività di Educazione alimentare e di Educazione Civica promosse dall’Istituto e contribuirà alla crescita umana, personale e culturale dei discenti e di tutta la comunità scolastica.