L’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” aderisce al progetto “ON THE SEA tra Selinunte, Sciacca e Vigata”

CASTELVETRANO – L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” ha preso parte alla presentazione ufficiale del progetto “ON THE SEA – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. L’evento si è svolto mercoledì 12 novembre 2025 presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca, con la presenza del prof. Fabio Galluzzo – Presidente Marevivo, e del biologo marino dott. Franco Andaloro. L’Istituto è stato rappresentato dal prof. Salvatore Ippolito, collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone, e dal prof. Roberto Ardizzone, docente di scienze.

Il progetto prevede due percorsi didattici ed operativi, realizzati in collaborazione con Marevivo Sicilia; in particolare gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria parteciperanno alle attività del percorso “UNA TAVOLA BLU” che si concentra sulla sensibilizzazione ad un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche ed alimentari, mentre gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado parteciperanno al percorso “LA MIA COSTA. COSA POSSO FARE IO PER IL MIO TERRITORIO” che si pone come obiettivo lo studio e la tutela delle caratteristiche naturalistiche, delle tradizioni e della cultura del territorio costiero. Il progetto prevederà sia incontri teorici con gli esperti di Marevivo sia attività pratiche come escursioni per la conoscenza del territorio.

L’adesione e la partecipazione al progetto confermano l’impegno costante dell’Istituto nel proporre agli studenti esperienze formative innovative, legate al territorio ed in sintonia con i percorsi di educazione ambientale e legalità già attivi e con il progetto Erasmus+ ECOL (Ecological Education and Out of School Learning Activities) al quale la scuola sta partecipando come partner internazionale.