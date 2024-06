L’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo aderisce al programma “Latte nelle scuole”

CATELVETRANO – Anche in questo anno scolastico l’Istituto ha aderito all’iniziativa “Latte nelle scuole” finanziata dall’Unione Europea e realizzata dal Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste per promuovere il consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni delle scuole primarie, nell’ambito di un più ampio obiettivo di favorire un corretto, sano e consapevole stile di vita, coerente con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale.

L’adesione al progetto consente alla scuola di avere consegnati, nel corso della settimana, nei plessi “Lombardo Radice” e “Verga” prodotti lattiero-caseari, quali latte, formaggi e yogurt, anche in versione senza lattosio e senza glutine per gli alunni con intolleranza, trasportati in appositi contenitori refrigeranti, da distribuire nelle classi ad integrazione della merenda di metà mattina.

Questa iniziativa, come quella di “Frutta nelle scuole” o “Fish for Kids” o “Una sardina in mostra”, rafforza l’impegno dell’istituto in favore dell’acquisizione da parte dei propri allievi di sane abitudini alimentari e per una corretta crescita.

“Latte nelle scuole” consente di sottolineare l’apporto fondamentale del consumo di due pasti, a partire dalle ore mattutine, dei quali uno a casa con la prima colazione ed uno a scuola con la merenda; in particolare si intende promuovere nelle famiglie l’attenzione verso il primo dei due appuntamenti mattutini, ovvero la prima colazione, da fare come una sorta di rito di incontro della famiglia per avviare la giornata.

La Dirigente nel dare notizia del progetto nelle classi ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa e l’apporto nutrizionale che essa consente e ha sensibilizzato tutta la comunità scolastica affinchè le finalità fossero condivise con alunni e famiglie.