L’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” partecipa all’Erasmus in Macedonia del Nord

CASTELVETRANO – Una delegazione dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”, composta da due docenti e dal Dirigente Scolastico ha partecipato dal 28 Marzo al 1° Aprile ad una mobilità in Macedonia del Nord prevista dal progetto “From thoughts to codes ” per il programma Erasmus+. La sede scelta è stata Tetovo, antica città situata nei pressi della capitale Skopje. Interessanti le attività proposte alle scuole aderenti che oltre a quella italiana ed a quella macedone, provenivano dalla Grecia, capofila, Romania, Portogallo e Turchia. Il progetto infatti prevede l’utilizzazione delle metodologie di programmazione informatica nella pratica didattica quotidiana. Lo scambio delle buone pratiche sul tema ed il confronto fra diversi sistemi scolastici sono il fulcro di tutte le attività che si sono svolte, utilizzando l’inglese quale lingua veicolare. Sono state svolte le seguenti attività: training course “Coding your life ” and “Life through algorithms” , esperienza di creazione app e di robotica presso la Facoltà di Ingegneria elettronica e Tecnologia informatica dell’Università di Skopje, realizzazione di toy coding con il programma Scratch a cura dell’internazionale club del coding formato dagli alunni di tutte le scuole partner.

Inoltre ai partecipanti è stata data la possibilità di conoscere la cultura e lo stile di vita delle città di Tetovo e Skopje, appartenenti alla repubblica della Macedonia del Nord, formatasi dopo il disgregamento della Jugoslavia. Un mirabile mix di cultura greca, slava, albanese e turca hanno favorevolmente colpito Docenti e Dirigenti che si sono dati appuntamento per la prossima mobilità che si svolgerà nel mese di Maggio in Turchia nella prestigiosa città di Smirne, con la partecipazione anche delle delegazioni di alunni, facenti parte dell’internazionale Club del coding.