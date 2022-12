L’I. C. Radice-Pappalardo aderisce al Progetto Scuola Amica Unicef

CASTELVETRANO – Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo, da anni SCUOLA AMICA UNICEF, ha aderito all’iniziativa proposta dall’UNICEF e dal Ministero che coniuga gli obiettivi di educazione civica e dell’Agenda 2030. Compito della Scuola è quello di realizzare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso una progettazione partecipata.

Le priorità proposte per quest’anno sono le seguenti: non discriminazione, con focus su minorenni rifugiati migranti e richiedenti asilo; educazione di qualità; salute mentale e benessere psicosociale; cambiamento climatico e sostenibilità.

Considerato che la pandemia e il conseguente lockdown hanno avuto un fortissimo impatto su tutti e in modo particolare sui bambini e adolescenti, l’UNICEF Italia ha dedicato la giornata del 20 novembre alla salute mentale e al benessere psicosociale, per contrastare gli effetti del COVID-19 che ha modificato le relazioni amicali, sociali, l’equilibrio emotivo e il benessere psicologico.

Sulla base dell’iniziativa “Questa sono io“, i bambini dell’Infanzia e delle classi IV e V della Scuola Primaria plesso “Verga” e “Lombardo Radice”, guidati dai loro insegnanti, sono stati coinvolti nella realizzazione di autoritratti per riflettere, comunicare ed esprimere il proprio mondo interiore.

Lo stato d’animo e la personale visione del mondo hanno influenzato la realizzazione dei loro lavori, sintesi di come si vedono, come vorrebbero apparire e diventare.

I bambini hanno espresso la loro originalità, dando un personale contributo all’iniziativa. Le loro produzioni sono visibili sulla galleria fotografica del Comitato Provinciale UNICEF TRAPANI.

L’Istituto Radice Pappalardo ha, ancora una volta, raggiunto il suo obiettivo: sensibilizzare i nostri studenti sull’importanza della salute mentale e del benessere psicosociale, che sono la base di un sano equilibrio emotivo, al fine di garantire ai giovani la capacità di pensare, provare sensazioni, imparare, lavorare e instaurare relazioni profonde e significative.