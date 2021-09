MAZARA DEL VALLO – Venerdì 3 settembre 2021 alle ore 21.00, al Complesso Monumentale Corridoni in Zona blu Mazara Valley, l’Assessore all Cultura, Zuara e Libridine presentano il volume “Libeccio… come il vento” di Giovanni Libeccio, partannese, diviso da tempo tra lavoro, famiglia e passioni: il Teatro e il Vino. I Saluti Istituzionali saranno di […]

MAZARA DEL VALLO – Venerdì 3 settembre 2021 alle ore 21.00, al Complesso Monumentale Corridoni in Zona blu Mazara Valley, l’Assessore all Cultura, Zuara e Libridine presentano il volume “Libeccio… come il vento” di Giovanni Libeccio, partannese, diviso da tempo tra lavoro, famiglia e passioni: il Teatro e il Vino.

I Saluti Istituzionali saranno di Germana Abbagnato, Assessore alla Cultura.

Dialogano con l’autore Francesca Incandela e Francesco Mezzapelle.

Giovanni Libeccio, (Erice 1981) partannese. Laureato in Giurisprudenza a Roma, si divide tra lavoro, famiglia e passioni: il Teatro e il Vino.

L’ingresso è regolamentato dalle norme anti COVID 19.

Green Pass, Registrazione, Obbligo Mascherina e Distanziamento.