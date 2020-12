Liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo. Il vescovo Mogavero: «Finito un incubo. grazie al governo»

MAZARA DEL VALLO – Dopo la notizia della liberazione dei 18 marittimi mazaresi rinchiusi a Bengasi, il vescovo Domenico Mogavero ha detto: «Siamo felicissimi di questa notizia, tanto più bella quanto inaspettata. Tre mesi vissuti insieme ai familiari ci avevano resi scettici ma ora l’incubo è finito. Aspettiamo di trascorrere queste ore di attesa per riabbracciarli. Questo è il più bel regalo di Natale per le famiglie. La gioia è tutta loro ma è anche nostra». «Un ringraziamento – ha continuato il Vescovo – va all’Unità di crisi, al Governo tutto per l’impegno lungo e faticoso per superare mille difficoltà e giungere alla bella notizia di questa mattina. Un abbraccio grande ai familiari e ai 18 marittimi».