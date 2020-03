“LIBIA frontiera d’Europa”: a Palermo l’incontro di divulgazione promosso da Amnesty, Forum Antirazzista Palermo e CISS

PALERMO – Si terrà sabato 14 Marzo a Palermo, all’Auditorium ex Chiesa San Mattia ai Crociferi di via Torremuzza (Kalsa) a Palermo l’incontro di divulgazione e approfondimento organizzato da Amnesty International Sicilia, insieme a Forum Antirazzista Palermo e CISS sulla Libia come frontiera d’Europa, rivolto alla cittadinanza, alle associazioni e agli studenti universitari e delle scuole superiori. Si tratta di una intera giornata ricca di appuntamenti che mirano a promuovere informazione e confronto collettivo su un tema di importanza strategica per la questione dei diritti umani, tanto in Africa quanto nel nostro continente. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Palermo. La mattina (09:30-13:30), il tema portante sarà il fenomeno della migrazione, con panoramica storica e geografica, approfondimento sul ruolo della Libia nei flussi migratori, sui lager, sul traffico di uomini, sul ruolo della GC libica e delle ONG nel Mediterraneo. Il pomeriggio (14.30-18:00) il focus verterà sulla sull’esternalizzazione delle frontiere: si parlerà di flussi migratori, della reazione dell’EU, del Memorandum Italia-Libia (cosa è, come nasce e cosa comporta), del ruolo della GC libica e della SAR libica (perché nasce e come opera), del ruolo di Bija e dei trafficanti di uomini, di armi e di petrolio, della posizione del Tavolo Asilo. Al tavolo dei relatori siederanno i giornalisti Nello Scavo e Nancy Porsia, già sotto protezione proprio per le inchieste sul ruolo della criminalità in Libia e sui rapporti tra milizie libiche e istituzioni italiane ed europee, il portavoce nazionale di Amnesty International Italia Riccardo Noury, l’avvocato dell’Associazione Diritti e Frontiere Fulvio Vassallo Paleologo. Ad impreziosire il carnet dell’evento vi saranno le testimonianze della psicologa Ester Russo (Medici Senza Frontiere), del professore Giuseppe Burgio (UniKore Enna) e di Luca Casarini (capomissione di Mediterranea Saving Humans) che riporteranno le proprie esperienze personali e professionali accanto ai migranti appena fuggiti dalla Libia. Troveranno spazio le voci di migranti che racconteranno gli orrori in Libia. Da segnalare la cornice artistica della mostra di fotografie scattate dagli stessi migranti dall’interno dei centri di detenzione libici e le fotografie di Taha Jawashi. Interverranno, con alcune canzoni, Chris Obehi e Achraf Holuani. E’ possibile pre-registrarsi inviando una mail a ai.sicilia@amnesty.it. Amnesty Sicilia invierà per mail, su richiesta, un attestato di partecipazione all’evento.