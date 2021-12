L’Immacolata Concezione – festa dell’adesione

MAZARA DEL VALLO – Il giorno in cui Maria ha detto “SI” all’Arcangelo Gabriele le associazioni parrocchiali della Diocesi di Mazara del Vallo rinnovano il proprio “SI” all’Azione Cattolica Italiana.

È stata consegnata alla Diocesi una candela accesa a Roma nella Cappella della “Domus

Mariae” dalla prima candela di Avvento. A questa candela sono state accese le candele di

tutte le associazioni parrocchiali per portare la luce dell’adesione ad ogni singolo socio. Un

gesto simbolico per comunicare che in AC si cerca di camminare fianco a fianco alle

persone di tutte le età sostenendosi reciprocamente e tessendo legami veri e sinceri.

Ed ecco che mercoledì 8 dicembre 2021 Festa dell’Immacolata Concezione le candele si

sono accese in tutte le realtà associative parrocchiali della diocesi, Mazara, Marsala,

Campobello, Partanna, Gibellina e Poggioreale, scaldando i cuori di chi ragazzi, giovani,

adulti condividono il percorso formativo che con l’Azione, la Preghiera e il Sacrificio porta

i laici ad essere parte integrante della Chiesa Cattolica.