L’impegno dell’Avis di Partanna per onorare la memoria dei caduti dei due conflitti mondiali del secolo scorso

PARTANNA – In coincidenza della Ricorrenza dei Defunti, l’Avis di Partanna ha inteso onorare la memoria dei caduti dei due conflitti mondiali del secolo scorso, apponendo degli omaggi floreali nella piccola cappella adiacente il cimitero dove sono apposte le lapidi con il nome dei militari che hanno perso la vita. Il piccolo Sacrario, alla cui cura e ordine l’Avis di Partanna provvede già da qualche anno, nella ricorrenza specifica è stato pulito e sistemato ulteriormente, per contribuire a dare lustro e memoria imperitura e ricordare alla cittadinanza tutta l’estremo sacrificio di alcuni compaesani, i cui nomi campeggiano sulle lapidi poste in essere nella piccola Cappella.

Maurizio Napoli a nome del direttivo della sezione Avis di Partanna