“L’incremento del fotovoltaico fa risparmiare i costi dell’energia e ci rende meno dipendenti dal gas russo”

ROMA – L’introduzione di soluzioni fotovoltaiche distribuite per autoconsumo può portare il comparto produttivo italiano a risparmiare dai 13,5 ai 19 miliardi di euro, mediante l’installazione di circa 50 GWp. Una scelta che non è solo vantaggiosa economicamente per le imprese, ma che consentirebbe anche un affrancamento dalla dipendenza dal gas russo ed una concreta […]

ROMA – L’introduzione di soluzioni fotovoltaiche distribuite per autoconsumo può portare il comparto produttivo italiano a risparmiare dai 13,5 ai 19 miliardi di euro, mediante l’installazione di circa 50 GWp. Una scelta che non è solo vantaggiosa economicamente per le imprese, ma che consentirebbe anche un affrancamento dalla dipendenza dal gas russo ed una concreta difesa della libertà e dei valori dell’Occidente. A metterlo in evidenza è un’analisi aggiornata al 10 marzo 2022 di EnergRed (www.energred.com), E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi (piccole e medie imprese) italiane con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul solare.

Questa strada porterebbe infatti il solare dall’attuale 11% ad una quota pari al 35% della produzione totale di energia elettrica, riducendo la necessità di gas naturale dell’11% e -soprattutto – consentendoci di tagliare fin da subito del 14% le forniture di gas russo. Liberarcene è l’arma più importante per aiutare l’Ucraina.

Per essere veramente solidali con il popolo ucraino, continuano i responsabili di EnergRed, l’unica vera arma è non comprare più il gas russo. Altrimenti, mentre con le sanzioni si cerca di prosciugare i conti di Mosca, andremmo nel paradosso di finanziare indirettamente – con un miliardo di euro al giorno – i bombardamenti delle città ucraine e l’uccisione di civili inermi.