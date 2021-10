L’intervento dei carabinieri sventa un furto in corso

ERICE – Nel corso della decorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Erice e della Sezione Radiomobile, hanno effettuato un tempestivo intervento che ha permesso di sventare un furto in corso presso una struttura ricettiva sita nella località turistica di Erice Vetta.

In particolare, un residente del posto ha avvisato il Comandante della locale Stazione Carabinieri di aver udito strani rumori provenire dalla pineta. Data la vastità del luogo e il buio della notte, è intervenuta in ausilio anche una pattuglia della Sezione Radiomobile con cui è stato avviato un approfondito controllo nella zona.

Immediatamente, i militari operanti hanno notato che la porta di uno degli alloggi non occupati era aperta e che all’esterno era stati accantonati alcuni arredi, un mini frigo e un televisore.

Le successive verifiche hanno accertato che una o più persone, allo stato ancora ignote, previa forzatura del portoncino, si erano introdotte nell’alloggio cercando di rubarne gli arredi, tuttavia, notando in lontananza l’arrivo dell’autovettura dei Carabinieri, erano state costrette ad abbandonare la refurtiva per darsi alla fuga.

La fattiva collaborazione dei cittadini di Erice e la prontezza di intervento dei Carabinieri hanno impedito che i malfattori agissero indisturbati evitando il danneggiamento degli altri alloggi e la razzia degli arredi contenuti.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire ai responsabili del tentato furto in quanto sul posto sono state rilevate delle tracce.