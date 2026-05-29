Liste d’attesa. Barbagallo: “Dati Agenas, Sicilia ultima: staccare la spina al governo Schifani”

PALERMO – “E’ un disastro annunciato e oggi certificato anche dai dati di Agenas. La sanità siciliana è un buco profondo, nella nostra regione le liste di attesa continuano ad essere infinite. Non è cambiato nulla, Schifani ruota gli assessori ma in Sicilia si continua ad aspettare oltre 400 giorni per effettuare una colonscopia. Il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, per questo governo regionale è invece assolutamente assoggettato alle valutazioni miopi della peggiore politica”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando i dati della piattaforma nazionale delle liste d’attesa relativi al primo quadrimestre 2026, diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che registra una tendenza in miglioramenti per 16 Regioni su 21 per le visite specialistiche e di 15 Regioni su 21 per gli esami quali Tac, risonanze ed ecografie.

“La Sicilia è ultima – prosegue – con Abruzzo, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento in entrambi i casi. Qui siamo di fronte ad un vero e proprio accanimento terapeutico, è arrivato il momento di fermarsi e – conclude – di staccare la spina a questo governo inconcludente”.