L’Istituto comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo festeggia gli alberi e la bellezza della natura

CASTELVETRANO – Ogni anno nel mese di Novembre torna la Giornata Nazionale degli Alberi, nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che intende sottolineare l’importanza degli alberi per salvaguardare la biodiversità e l’ecosistema del nostro Pianeta.

Anche quest’anno l’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo, che ha piantato nell’ultimo decennio circa 50 alberi, ha aderito all’iniziativa dando un tema diverso a seconda del plesso frequentato:

gli alunni dell’Infanzia l’hanno ricordata con la Festa dell’Autunno, con preparazione di manufatti e di merende con prodotti tipici del periodo.

Gli alunni del plesso Lombardo Radice hanno dato un taglio scientifico all’approfondimento del tema, quelli del Verga oltre al lavoro di approfondimento in classe hanno piantato due alberelli di ulivo, simbolo per eccellenza dell’identità siciliana.

Gli alunni delle classi prime del plesso Enrico Medi, con la collaborazione del Circolo Legambiente Crimiso e del Corpo Regionale della Forestale, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Castelvetrano, Antonino Manuzza, ha approfondito il tema dei cambiamenti climatici, vera piaga del nostro tempo, che può essere contrastata con un’adeguata formazione dei giovani e promuovendo pratiche virtuose, a partire dagli atti quotidiani per risparmiare energia elettrica, acqua, risorse naturali, e per maturare nelle coscienze il rispetto dell’ambiente, del verde e degli alberi.

Infine gli alunni delle classi prime del plesso Vito Pappalardo, alla presenza dei rappresentanti del Circolo Legambiente Crimiso e del Corpo Regionale della Forestale e dell’Ente Locale, hanno presentato delle riflessioni personali sul tema con attività creative, testi, poesie e per l’occasione con un contributo dell’Ensemble “Vito Pappalardo” formato da una rappresentanza di alunni frequentanti l’Indirizzo musicale che hanno eseguito il famoso brano di Louis Armstrong “What a Wonderful World” cantato dall’alunna Faugiana Asia Antonella. Ha destato particolare interesse un lavoro artistico rappresentante un albero realizzato da un ragazzo diversamente abile che frequenta la 2^ C del plesso Pappalardo, che ha stupito compagni e docenti per l’originalità, a dimostrazione di quanto siano importanti queste attività per rendere reale l’inclusione e per far emergere la creatività di ciascun alunno. Al termine nello spazio retrostante del plesso Pappalardo, in uno piccolo giardino restituito alla scuola, grazie al contributo di genitori volontari che hanno bonificato l’area, sono stati piantati degli alberi di limone ed altri alberi di ulivo.

La giornata è stata celebrata nel pieno rispetto della mission dell’Istituto che intende con ogni iniziativa avvalorare e consolidare le competenze didattico-educative acquisite nel corso delle attività d’aula ed in particolare favorire l’alleanza educativa Scuola-Famiglia-Territorio, vero motore propulsore della formazione degli studenti, che devono acquisire la voglia di conoscere la bellezza e la capacità di apprezzarla, anche grazie alla consapevolezza dell’importanza della natura nelle loro vite, perché diventino loro stessi custodi di un bene comune.