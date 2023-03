L’Istituto ‘Florio’ di Erice in Tunisia per un gemellaggio con un Liceo di Hamman-Lif

ERICE – “La Tunisia e il liceo Bachir Nabheni di Hamman-Lif in particolare, hanno espresso appieno lo spirito del programma Erasmus nell’accoglienza e nell’ospitalità. Abbiamo trovato una scuola aperta con studenti preparati e proiettati all’esperienza internazionale. I ragazzi del corso liceale sulla Comunicazione e Cultura enogastronomica dell’Istituto ‘Florio’ sono stati accolti con una gioia e un’atmosfera che li ha totalmente coinvolti”. Sono queste le parole della Dirigente Scolastica dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, Pina Mandina, che assieme a una delegazione di docenti, ha accompagnato gli studenti per un progetto sul Patrimonio Mediterraneo che ha avuto una fase propedeutica sulla piattaforma e Twinning, attraverso la quale è stata costruita l’amicizia con la scuola di Hamman-Lif per poi proseguire con il gemellaggio. La settimana è stata intensa e all’insegna dell’interculturalità: dal cibo, alle tradizioni, alla lingua, sono stati rintracciati molti elementi comuni.

Il cronoprogramma prevedeva una visita guidata di Sousse per esplorarne le bellezze: la grande Moschea, la chiesa di San Michele e la Medina antica, una passeggiata a Port El Kantaoui al porticciolo turistico di Monastir. Una nuova visita a La Medina, a Il Ribat, al museo islamico a Tunisi, Cartagine e Sidi Bou Said, Hergla e Karouan oltre alle giornate dedicate alle attività con la scuola partner di Hammam Lif di Tunisi. “Il Mediterraneo – conclude la Dirigente – è un mare che unisce i popoli, e davvero possiamo affermare che ci siamo sentiti espressione di una cultura comune”.