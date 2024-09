L’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo celebra la Giornata Internazionale della Pace

CASTELVETRANO – Il 21 settembre 2024, come ogni anno si è commemorata la Giornata Internazionale della Pace, istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nata dalla volontà di creare un giorno all’insegna della pace mondiale e della non violenza. È una giornata fondamentale in un mondo afflitto dalle guerre: basti pensare a quelle più recenti nei Territori Palestinesi occupati e in Ucraina a quelle quasi dimenticate come la guerra in Siria e quella nello Yemen o ai conflitti meno ripresi dai media e che interessano tantissime minoranze nel mondo.

In quest’occasione gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria dei plessi Lombardo Radice, G. Verga, Dante Alighieri, Benedetto Croce si sono cimentati in diverse attività e produzioni grafico-pittoriche sottolineando l’importanza di rispettare e apprezzare le diversità culturali, religiose e sociali, perché occuparsi del benessere dell’altro aiuta a costruire anche il nostro.

Ma cos’è questa pace che sta sulla bocca di tutti? Pace è una parola breve, di sole quattro lettere, una delle più facili ma la più difficile da realizzare. L’art. 11 della Costituzione recita “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; ma per avere la pace non basta ripudiare la guerra, come precisa la seconda parte dell’art. 11, “Occorre l’impegno da parte di tutti, dalla nazione più grande e potente al singolo uomo, affinché vi sia la riscoperta di principi quali la legalità, la giustizia, la solidarietà e il rispetto degli altri”. “E’ un diritto e, come tale, non basta crederci, ognuno ci deve lavorare”.

Pertanto, il coinvolgimento attivo della Scuola è essenziale per la promozione dell’armonia e per la costruzione di un futuro più pacifico. Pace vuol dire imparare a vivere promuovendo il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni persona, riconoscendo e valorizzando le diversità.

Le azioni compiute dall’Istituto, Scuola Amica Unicef dei bambini e dei ragazzi dal 2018, e ribadite in tale giornata per promuovere la pace nella Scuola, riguardano tutti i momenti della giornata: accoglienza studenti, gestione delle relazioni quotidiane, gestione dei problemi e dei conflitti, promozione dell’inclusione e delle pari opportunità, contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione degli studenti di diversa origine, cura della partecipazione alla vita scolastica, progettazione condivisa della didattica.