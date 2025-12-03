L’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo celebra la Giornata UNICEF: focus sui diritti dell’infanzia e il fenomeno dei minori scomparsi

CASTELVETRANO – Giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si è svolta, presso l’Aula Magna del plesso Medi, un’importante iniziativa promossa dalla Scuola, riconosciuta come “Scuola UNICEF”. L’evento, intitolato “La Pace è un Diritto inviolabile dei bambini”, ha visto la partecipazione attiva degli alunni delle classi 3^ e 4^ della Scuola Primaria e delle classi 2^ della Scuola Secondaria di Primo Grado; i primi sono stati impegnati nel realizzare una mostra artistica e gli altri hanno svolto una giornata all’insegna della riflessione sul tema. Il momento ha rappresentato un’occasione preziosa per promuovere i valori di solidarietà, rispetto e partecipazione, ribadendo il ruolo attivo della scuola nella formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e di quelli altrui.

La mattinata è stata caratterizzata dagli interventi mirati di esperti, volti a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate ai diritti dei fanciulli, come sancito dalla Convenzione ONU. L’obiettivo primario era offrire spunti di riflessione e strumenti di comprensione su problematiche complesse che riguardano l’infanzia a livello locale e globale. Tra i relatori presenti, la delegata provinciale UNICEF, Antonina Ingrasciotta, che ha analizzato le disposizioni relative ai diritti dei bambini contenuti nella Convenzione; l’avv. Alessia Asta ha illustrato le norme costituzionali relative ai diritti e ai doveri dei minori. Infine, la criminologa Yosè Priolo ha completato il ciclo di interventi, catalizzando l’attenzione degli studenti con un intervento toccante e informativo sul fenomeno, purtroppo attuale in Sicilia, dei minori scomparsi.

L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali, con l’intervento dell’Assessore del Comune di Castelvetrano Rosalia Ventimiglia e della Dirigente Scolastica, Maria Rosa Barone. Un momento molto toccante è stato l’intervento della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Boscarino- Castiglione” di Mazara, Giovanna Ditta, che ha focalizzato il suo intervento su uno dei diritti più importanti, ovvero quello all’istruzione.

Nella seconda parte della mattinata, gli alunni hanno partecipato a laboratori grafico-creativi, trasformando gli spunti emersi dagli interventi in elaborati artistici: cartelloni ricchi di frasi e disegni che sintetizzavano la loro comprensione e sensibilità verso i temi trattati.

Le attività sono proseguite nel pomeriggio con un momento pubblico e partecipato presso la Fontana della Ninfa. Docenti, alunni e famiglie si sono radunati nei pressi della sede del palazzo Municipale per assistere alla cerimonia di accensione del monumento tinto di blu, gesto simbolico che ufficializza l’adesione del Comune di Castelvetrano alla rete delle “Città Amica UNICEF”. In questa cornice festosa e solenne sono stati esposti non solo i cartelloni realizzati in mattinata, ma anche i disegni preparati dagli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria, a testimonianza di un impegno corale e trasversale di tutto l’istituto.

L’evento UNICEF, incentrato sul tema fondamentale dei DIRITTI DEI BAMBINI ha avviato il percorso promosso dall’Istituto, dal 2018 Scuola Amica UNICEF, per sensibilizzare e riflettere sull’importanza della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in linea con i principi promossi dall’UNICEF, ma anche per valorizzare le buone prassi educative.