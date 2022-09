ERICE – Dal 30 settembre al 2 ottobre l’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice parteciperà a Capo d’Orlando alla VI Edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero, patrocinata dalla Regione Siciliana, per promuovere Erice e il suo centro storico. La Borsa prevede la partecipazione di buyers nazionali e internazionali interessati a inserire l’offerta turistica […]

ERICE – Dal 30 settembre al 2 ottobre l’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice parteciperà a Capo d’Orlando alla VI Edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero, patrocinata dalla Regione Siciliana, per promuovere Erice e il suo centro storico. La Borsa prevede la partecipazione di buyers nazionali e internazionali interessati a inserire l’offerta turistica della Sicilia nei propri mercati di riferimento, a sviluppare rapporti commerciali con i gestori delle strutture extralberghiere e a stringere accordi e intese con i fornitori di contenuti esperienziali del nostro territorio, con particolare riguardo ai produttori dei settori dell’artigianato e dell’enogastronomia. Fra le azioni previste nella VI Edizione c’è anche un “educational tour”, destinato ai buyers e ai giornalisti selezionati, con un itinerario affidato a guide turistiche autorizzate. “Rivolgiamo un ringraziamento al Comune per l’opportunità offerta agli alunni di vivere un’esperienza importante di promozione turistica del nostro territorio – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina -. Sarà un ulteriore momento di formazione in un contesto di prestigio, curato da Confesercenti Sicilia con il sostegno della Regione”.