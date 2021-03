L’Italia candidata ad ospitare il X forum mondiale sull’acqua

ROMA – “C’è il progetto di scaricare l’acqua radioattiva di Fukushima in mare ed è una cosa ad alto rischio per la fauna marina. A 10 anni da quegli eventi, con un terremoto – maremoto con la morte di 18.500 persone, il rischio di danneggiare la fauna marina è reale. Ancora una volta e anche […]

ROMA – “C’è il progetto di scaricare l’acqua radioattiva di Fukushima in mare ed è una cosa ad alto rischio per la fauna marina. A 10 anni da quegli eventi, con un terremoto – maremoto con la morte di 18.500 persone, il rischio di danneggiare la fauna marina è reale. Ancora una volta e anche in questa occasione abbiamo a che fare con la parola “ACQUA”. Acqua di raffreddamento, acqua pesante, acqua radioattiva, acqua inquinante e acqua del mare e degli oceani che formano Tsunami a seguito di maremoti che distruggono connessi a violentissimi terremoti come quello di Tohoku delle ore 14:46 dell’11 marzo di magnitudo 9”. Lo ha affermato Endro Martini, geologo, capofila del Comitato di Candidatura dell’Italia ad ospitare il X Forum Mondiale sull’Acqua, Presidente del Centro Studi Alta Scuola.

“La candidatura è sostenuta dal Governo italiano, attraverso il Ministero degli Esteri, dal Dipartimento della Protezione Civile, dall’ISPRA, da associazioni, organismi ed enti che da decenni promuovono il territorio italiano. Un grande expo sull’acqua di livello mondiale con la partecipazione di Firenze, Assisi, Roma che ospiteranno il Forum. Un evento di livello mondiale che vede la presenza anche del Sacro Convento di Assisi che ha ideato una sessione, un incontro tra tutte le religioni per la prima volta sul tema dell’acqua. Sarà tutta l’Italia ad essere coinvolta – ha proseguito Martini – con eventi collaterali, educational e la partecipazione dei Capi di Stato. L’obiettivo sarà la firma della Carta del Rinascimento dell’Acqua. Il Forum Mondiale sull’acqua si svolge ogni 3 anni, il prossimo anno si terrà in Africa, l’Italia è candidata ufficialmente e per la prima volta ad ospitare la X Edizione in programma nel Marzo del 2024. Il progetto di candidatura approvato e depositato vede capofila del Comitato Promotore, il Centro Studi “Alta Scuola” dell’Umbria, presieduto da me e che da anni si impegna nella valorizzazione del patrimonio ambientale italiano”.

“Per la prima volta, qualora l’Italia divenga sede ufficiale del X Forum Mondiale sull’Acqua, avremo i rappresentanti di tutte le religioni insieme e con i Capi di Stato a dialogare e confrontarsi sul tema dell’Acqua.

Per l’Italia una grande opportunità. L’ultimo Forum Mondiale sull’Acqua si è svolto a Brasilia ed ha visto l’arrivo di ben 150.000 visitatori, ma anche la presenza delle delegazioni di più di 100 Paesi. L’Italia è con i suoi 7500 Km di costa rappresentativa di tutte le risorse, di tutte le emergenze e comunque di tutte le problematiche legate all’acqua.

Il programma c’è – ha continuato Martini – ed è un programma importante con conferenze, panel, comunicazione, tutti elementi improntati al concetto che UNESCO e ONU già chiamano “gender trasformative approach”. Una partecipazione attiva dei cittadini, delle ONG sui territori per dire la loro e a proporre panel delle eccellenze italiane della tradizione associazionistica e politica legate al tema acqua. E un incontro interreligioso sull’ acqua tra tutte le religioni del Mondo ad Assisi

Un progetto per un forum di rottura, di rinascimento, dal basso, dei cittadini, delle donne, delle comunità. La sfida è grande: grande attenzione all’acqua come servizio igienico in tempi di pandemia, agli estremi idrici e al cambiamento climatico, a padiglioni espostivi in Firenze ed in Assisi. Un approccio, dunque, partecipativo, inclusivo e sostenibile come luogo di tutti. Senza esclusioni. Credo che l’Italia, pur se fortemente colpita dalla pandemia sia pronta a questa sfida”.

