Lite con accoltellamento. Denunciato un 26enne

TRISCINA – I Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno denunciato un giovane castelvetranese di 26 anni per il reato di lesioni personali aggravate. I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, sono stati chiamati ad intervenire nella località Triscina per una lite avvenuta per futili motivi tra due soggetti, a casa della […]