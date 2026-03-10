L’MCL presenta il libro “Dare un’anima alla politica”

MARSALA – Grande partecipazione di pubblico ieri pomeriggio (9 marzo) a Marsala per la presentazione del libro “Dare un’anima alla politica” di don Bruno Bignami. L’incontro promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) ha offerto una profonda riflessione sul senso dell’impegno civile oggi. I lavori, aperti con il saluto del sindaco Massimo Grillo, sono stati introdotti da Giorgio D’Antoni, Presidente Regionale MCL Sicilia, seguiti dai contributi di mons. Gaspare Gruppuso, Assistente ecclesiastico provinciale, e di Francesco Saverio Calcara, Responsabile del Dipartimento Cultura MCL Trapani.

Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, ha delineato una politica intesa come strumento di pace e giustizia sociale, richiamando l’eredità di David Sassoli e Giorgio La Pira.

Al centro del dibattito, l’esigenza di una democrazia partecipativa che parta dai territori e dai corpi intermedi. La politica deve tornare a essere ascolto, per ricucire lo strappo tra lo Stato apparato e lo Stato comunità. Un passaggio fondamentale è stato dedicato ai giovani, definiti spesso come “innamorati delusi” dalle istituzioni. L’autore, stimolato dal moderatore Giovanni Sinacori, Presidente Provinciale MCL Trapani, ha ribadito l’importanza di contrastare l’analfabetismo democratico attraverso le testimonianze di figure come Tina Anselmi, Giuseppe Dossetti e Maria Eletta Martini.

Le conclusioni di Alfonso Luzzi, Presidente Nazionale MCL, hanno, suggellato un pomeriggio di intenso confronto. Luzzi ha inoltre evidenziato come l’MCL si riconosca pienamente nel modello di “politica dal basso” proposto dall’autore, sottolineando l’importanza di formare le coscienze – specialmente quelle dei giovani – per ricostruire quel legame essenziale tra le istituzioni e i cittadini, superando ogni forma di analfabetismo democratico.