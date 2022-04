Lo scrittore di Makari al Castello Grifeo

PARTANNA – Il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri ha presentato, all’interno delle Scuderie, del Castello Grifeo di Partanna il suo libro “Le siciliane” ( ed. Skira). Il popolare autore dei gialli che hanno dato vita alla serie televisiva “Makari” ha incontrato il pubblico partannese, composto in gran parte dalle scolaresche dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” e dagli studenti dell’Istituto Secondario Superiore “Daguirre- Alighieri”. L’incontro, patrocinato dal Comune di Partanna e denominato “Pomeriggio d’autore”, è stato moderato dal giornalista Alessandro Quarrato, sono intervenuti l’Assessore alla Cultura Noemi Maggio e l’attore Ignazio Enrico Marchese, voce narrante di alcuni passi del testo di Savatteri. L’intermezzo musicale è stato affidato al duo Giuseppe Clemente (voce) e Francesco Critti (chitarra).

“Le siciliane” è una narrazione storica di donne che con il loro forte temperamento si sono imposte all’attenzione pubblica in diversi settori culturali e sociali: si va da Macalda, la prima campionessa di scacchi nel 1300, a Santa Rosalia, patrona di Palermo, ai contemporanei Elvira Sellerio, Franca Viola, Rosaria Schifani, Rita Atria, Rosa Balistreri e tantissimi altri volti femminili che hanno caratterizzato la storia rosa della Trinacria. L’eccezionalità di queste donne sta nell’aver saputo emergere in un contesto dicotomico, caratterizzato da un forte maschilismo sociale ma allo stesso tempo da una dimensione fortemente matriarcale all’interno delle famiglie.

Gaetano Savatteri è ormai una presenza costante nel territorio trapanese, oltre ad aver ambientato alcune sue narrazioni nel contesto drepaniano, ha interagito con diverse realtà belicine ed ottenuto prestigiosi riconoscimenti, come ad esempio il “Premio Cordio” di Santa Ninfa.

Stefano Caruso