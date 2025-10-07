Lo scrittore e giornalista Roberto Ippolito aprirà il Festival Florio 2025 con la prima presentazione in Sicilia del suo romanzo, “Wilde come se”

FAVIGNANA – Sarà lo scrittore e giornalista Roberto Ippolito ad aprire il Festival Florio 2025 con la prima presentazione in Sicilia del suo romanzo, Wilde come se, appena pubblicato da Sem Feltrinelli. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre alle ore 18:30 ai Giardini dell’Hotel Aegusa di Favignana, nell’ambito dell’incontro letterario “Aspettando il Premio Favignana”, evento inaugurale della manifestazione.

In questo lavoro, Ippolito intreccia due storie solo in apparenza distanti: quella del poeta e drammaturgo Oscar Wilde, perseguitato per la sua omosessualità nell’Inghilterra vittoriana, e quella di Charles Thomas Wooldridge, giovane soldato delle guardie reali che, spinto dalla gelosia, uccide brutalmente la moglie. Due destini tragici che si incontrano in un luogo inaspettato: Reading Gaol, la prigione dove la solitudine e l’umiliazione diventeranno poi materia poetica e denuncia sociale.

Dopo l’incontro con Roberto Ippolito, il programma proseguirà sabato 11 ottobre con la cerimonia ufficiale di conferimento del Premio Favignana 2025 per il Giornalismo a Mariangela Pira (nella foto in basso), volto noto di Sky TG24, apprezzata per la sua capacità di rendere accessibili e coinvolgenti i temi dell’economia e della geopolitica. La serata si concluderà con un concerto esclusivo del chitarrista Giovanni Baglioni.