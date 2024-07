L’olio delle contrade selinuntino – IV Edizione 2024. Appuntamento per la premiazione il 19 luglio All’Agriturismo Case di Latomie

SELINUNTE – Appuntamento per la premiazione per la IV Edizione del concorso

“L’olio delle contrade selinuntine” il 19 luglio 2024 alle ore 20 nell’Agriturismo Case di Latomie. Hanno ultimato, infatti, la selezione degli oli partecipanti al concorso oleario “L’olio delle contrade selinuntine”, organizzato dalla condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino in collaborazione con l’associazione Asprol Selinunte, i selezionatori olio guida Extravergini d’Italia Slow Food e l’I.R.V.O.-Istituto Regionale Olio e Vino che ha anche concesso il gratuito patrocinio.

La giuria, presieduta dal dr. Francesco Lo Grasso, funzionario dell’I.R.V.O., ha esaminato oltre 50 campioni di olio; i risultati e le classifiche verranno rese note il prossimo 19 Luglio nel corso della serata di premiazione organizzata presso l’Agriturismo Case di Latomie; nel corso della serata il dr. Franco Saccà, coordinatore per la Sicilia Occidentale della guida 2024 agli extravergini Slow Food, premierà le aziende del territorio presenti nella guida.